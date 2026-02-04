50 Jahre „Die Olsenbande sieht rot“: Lengenfeld feiert mit dem letzten Star der Kult-Familie

Der Verein Stadtleben hat sich zu einer Größe im Kulturleben der Stadt gemausert – das spiegelt sich auch im Veranstaltungs-Programm der nächsten Monate wider.

In den nicht einmal drei Jahren seines Bestehens hat sich der Verein Stadtleben Lengenfeld zu einer Größe im Kulturleben der Stadt gemausert. Mit vielbesuchten Ausstellungen, Foren zur jüngeren Stadtgeschichte oder Kult-Veranstaltungen wie die mit den „Go Trabi Go"-Stars. Jüngster Coup des Vereins: Am 8. Mai feiert die Truppe um Torsten...