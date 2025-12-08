Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Karin und Egbert Rosin aus Mylau feiern Diamantene Hochzeit.
Karin Rosin am Klavier. „Ich kann nur nach Noten spielen“, sagt sie.
Zur Gratulation kam auch der Ortsvorsteher Thomas Schroder (Mitte).
Karin und Egbert Rosin aus Mylau feiern Diamantene Hochzeit.
Karin Rosin am Klavier. „Ich kann nur nach Noten spielen“, sagt sie.
Zur Gratulation kam auch der Ortsvorsteher Thomas Schroder (Mitte).
Reichenbach
60 Jahre verheiratet: Wie ein vogtländisches Ehepaar die Heimat geprägt hat
Von Petra Steps
Die Rosins sind in Reichenbach eine Institution. Jetzt haben Karin und Egbert Rosin in Mylau Diamantene Hochzeit gefeiert. Ihn hatten nicht nur die Zwickauer zum Fressen gern.

Sind sich Karin Rosin und Reichenbachs Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) vor rund 60 Jahren begegnet? Diese Frage wurde beim Ehejubiläum diskutiert. Karin Rosin arbeitete von 1963 bis 1966 als Kinderkrankenschwester in der Kinderklinik am Zwickauer Schlobigplatz. Der 1964 geborene OB war Patient. „Vielleicht habe ich die Kanüle für...
