Veit Bursian in der Turnhalle, in der seit Oktober 2023 Ballsport untersagt ist. Bild: Gerd Möckel/Archiv
Veit Bursian in der Turnhalle, in der seit Oktober 2023 Ballsport untersagt ist. Bild: Gerd Möckel/Archiv
Reichenbach
63.600 Euro fließen in die Sanierung der Mehrzweckhalle in Rotschau
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Oktober 2023 ist das Objekt im Reichenbacher Ortsteil für Ballsportarten gesperrt. Fördergelder gehen auch nach Weißensand und Reimersgrün.

Rund 63.600 Euro erhält die Reichenbacher Ortschaft Rotschau für das Vorhaben „Energetische Sanierung und barrierefreier Umbau des Ortsteilzentrums/multifunktionale Mehrzweckhalle“. Sie ist einer von zehn Orten im Vogtlandkreis, die in dieser Woche im Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ Förderbescheide über...
