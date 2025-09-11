670 Jahre nach seiner Krönung: Schüler aus dem Vogtland rappen für Kaiser Karl IV.

Zeichnungen und ein Video aus Mylau sind beim Partnerschaftstreffen in Montecarlo in Italien prämiert worden. Die 7. Klasse des evangelischen Gymnasiums war auf einer Klassenfahrt dabei.

Seit 2006 vereint eine Städtepartnerschaft Mylau im Vogtland, Karlštejn in Tschechien, Montecarlo in Italien und Althen des Paluds in Frankreich. Das verbindende Glied ist Kaiser Karl IV., der auch Burg Mylau besaß und dem Ort das Stadtrecht brachte. Ein Jubiläum, die Kaiserkrönung in Rom 1355 und somit vor 670 Jahren, bildete jetzt den... Seit 2006 vereint eine Städtepartnerschaft Mylau im Vogtland, Karlštejn in Tschechien, Montecarlo in Italien und Althen des Paluds in Frankreich. Das verbindende Glied ist Kaiser Karl IV., der auch Burg Mylau besaß und dem Ort das Stadtrecht brachte. Ein Jubiläum, die Kaiserkrönung in Rom 1355 und somit vor 670 Jahren, bildete jetzt den...