76-Jährige fährt in Heinsdorfergrund in den Straßengraben

Warum die Seniorin von der Straße abkam, hat die Polizei berichtet.

Eine 76-jährige Autofahrerin ist am Montag, 24. März, in Heinsdorfergrund von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Sie erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei berichtete. Der Unfall ist gegen 17.25 Uhr auf der Reichenbacher Straße in Oberheinsdorf, einem Ortsteil von Heinsdorfergrund, passiert. Die Frau war zu dieser Zeit...