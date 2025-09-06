800 Jahre Ersterwähnung: Neumark lässt es mit einer Festwoche ordentlich krachen

Reichenbach
Die Neumarker Gemeinde feiert anlässlich ihres 800-jährigen Jubiläums ein Fest der Superlative in allen drei Ortsteilen. An jedem Tag ist etwas los. Zwischendurch lohnt sich ein Gang durch den Ort.
Seit Monaten dreht sich in Neumark alles um das Jubiläum. Egal, ob Gemeindeverwaltung, Schulen, Kindergärten, Unternehmen, Kirchgemeinde, Vereine und Privatpersonen – der ganze Ort ist beteiligt. „Ich bin überzeugt, dass die gesamte Festwoche gut wird“, sagt Bürgermeister Sven Köpp (FDP).
