800 Jahre Neumark: Jetzt wird’s historisch

Am 11. April startet eine Reihe mit Vorträgen zur Geschichte der Gemeinde. Treff ist im Pfarrsaal.

Zum Jubiläum 800 Jahre Neumark lohnt ein Blick in die Geschichte. Der Neumark Historie Club bietet anlässlich der 800-jährigen Wiederkehr der erstmaligen, bekannten Erwähnung des Ortsnamens „novo foro“ als Vorgängername für das heutige Neumark Vorträge an. Der erste findet am Freitag, 11. April statt. Fredo Georgi referiert zum Thema...