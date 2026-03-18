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Der Gedenkstein im Park des Friedens erinnert an die Bombenopfer.
Der Gedenkstein im Park des Friedens erinnert an die Bombenopfer. Foto: David Rötzschke/Archiv
Der Gedenkstein im Park des Friedens erinnert an die Bombenopfer.
Der Gedenkstein im Park des Friedens erinnert an die Bombenopfer. Foto: David Rötzschke/Archiv
Reichenbach
81 Jahre nach Bombenangriff: Wie Reichenbach der Opfer gedenken will
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Am Samstag gedenkt Reichenbach der Opfer des Bombenangriffs von 1945. Ein musikalisches Programm und Reden von Henry Ruß und Frank Vogt stehen im Fokus. Wie werden die Friedenstauben integriert?

Erinnert werden soll an den Bombenangriff auf Reichenbach im Zweiten Weltkrieg, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Angriff jährt sich am Samstag, 21. März, zum 81. Mal. Damals kamen 161 Menschen ums Leben. Aus diesem Anlass lädt die Stadtverwaltung zur Gedenkveranstaltung in den Park des Friedens ein. Es werde der Opfer gedacht und zudem ein...
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