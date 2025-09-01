Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Auto ist in Limbach verunglückt.
Ein Auto ist in Limbach verunglückt. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Reichenbach
85-jähriger Renault-Fahrer verunglückt in Limbach
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Unfall ist an einer T-Kreuzung geschehen. Was dazu bekannt ist.

Ein 85-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Limbach mit seinem Auto verunglückt. Der Unfall ist gegen 21.35 Uhr passiert, hat die Polizei berichtet. Der 85-Jährige war mit einem Renault unterwegs. Der Unfall ereignete sich auf der Straße Dreckschänke/Staatsstraße 297 an der Einmündung der Herlasgrüner Straße. Der Mann fuhr mit seinem...
