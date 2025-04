90 Minuten für einen Kilometer: Für einen Vogtländer mit Rollator endet eine Odyssee mit Happy End

Trotz massiver Einschränkungen beim Gehen begab sich ein Reichenbacher zu Fuß auf den Weg zur Praxis. Warum sich der Fahrdienst des DRK-Kreisverbandes Reichenbach besonderen Dank verdient hat.

Diesen Gang zum Zahnarzt am 17. März wird Sven Unger aus Reichenbach so schnell nicht vergessen. Für den reichlichen Kilometer von seiner Wohnung an der Ringstraße bis in die Stockmannstraße weisen Online-Routenplaner 15 Minuten Fußweg aus. Der 59-Jährige, der unter massiven Bewegungseinschränkungen leidet, brauchte an diesem Tag mit seinem...