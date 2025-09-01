Abgesang im Reichenbacher Kinderkaufhaus mit Erinnerungen an eine Kultkneipe

Mit einer Stilbruch-Party wurde das Kapitel Stadtmarketing im Reichenbacher Kinderkaufhaus abgeschlossen. Jetzt müssen neue Wege gefunden werden. Im Zentrum des Abends stand jedoch etwas anderes.

„Wenn man im Mittelpunkt einer Party stehen will, darf man nicht hingehen“, sagte Audrey Hepburn. Das bewies das Stilbruch Revival im Kinderkaufhaus, das Katrin Jaritz vom Stadtmarketing gemeinsam mit Gastroexpertin Conny Schmidt organisiert hatte. Es erinnerte an die legendären Afterwork Partys der Kultkneipe Stilbruch, die Christian Wolf an... „Wenn man im Mittelpunkt einer Party stehen will, darf man nicht hingehen“, sagte Audrey Hepburn. Das bewies das Stilbruch Revival im Kinderkaufhaus, das Katrin Jaritz vom Stadtmarketing gemeinsam mit Gastroexpertin Conny Schmidt organisiert hatte. Es erinnerte an die legendären Afterwork Partys der Kultkneipe Stilbruch, die Christian Wolf an...