Absperrungs-Hickhack im vogtländischen Scheunenstreit: Über „massive Probleme“ und „Kommunikation wie auf dem Mond“

Reichenbach
Seit 2024 ist der Radweg an einer einsturzgefährdeten Scheune in Oberheinsdorf hermetisch abgeriegelt. Anfang Oktober waren die Gitter plötzlich weg - jetzt sind sie wieder da. Was ist da los?
Die 2024 verfügte Vollsperrung des Rad- und Wanderwegs an einer einsturzgefährdeten denkmalgeschützten Scheune in Oberheinsdorf war Anfang Oktober löchrig geworden. Zwar standen an der Anliegerstraße nach wie vor Sperrschilder, doch die auf Anordnung der Stadt Reichenbach vom Eigentümer weiträumig aufgestellten Zaungitter waren weg. Damit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.