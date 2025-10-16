Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Absperrungs-Hickhack im vogtländischen Scheunenstreit: Über „massive Probleme“ und „Kommunikation wie auf dem Mond“

Die Anliegerstraße an der umstrittenen Scheune in Oberheinsdorf war für zwei Wochen wieder passierbar - für den, der das Schild ignoriert hat.
Die Anliegerstraße an der umstrittenen Scheune in Oberheinsdorf war für zwei Wochen wieder passierbar - für den, der das Schild ignoriert hat.
Seit 2024 ist der Radweg an einer einsturzgefährdeten Scheune in Oberheinsdorf hermetisch abgeriegelt. Anfang Oktober waren die Gitter plötzlich weg - jetzt sind sie wieder da. Was ist da los?

Die 2024 verfügte Vollsperrung des Rad- und Wanderwegs an einer einsturzgefährdeten denkmalgeschützten Scheune in Oberheinsdorf war Anfang Oktober löchrig geworden. Zwar standen an der Anliegerstraße nach wie vor Sperrschilder, doch die auf Anordnung der Stadt Reichenbach vom Eigentümer weiträumig aufgestellten Zaungitter waren weg. Damit...
09.09.2025
3 min.
Vogtländischer Scheunen-Streit: Der Schnäppchen-Hof ist versteigert - was über den neuen Eigentümer bekannt ist
Der Vierseithof mit der Scheune ist ersteigert worden.
Seit 2024 ist der Radweg entlang einer reparaturbedürftigen Scheune in Oberheinsdorf gesperrt. Die deshalb mit der Gemeinde im Streit liegenden Eigentümer haben das Problem nun los.
Gerd Möckel
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
18.08.2025
4 min.
Vogtländischer Scheunen-Streit ein Fall für Schnäppchenjäger? „Wir haben Angst, dass der Käufer nicht alle Details weiß“
Ein Fall für Schnäppchenjäger? Dieser in Oberheinsdorf idyllisch gelegene Vierseithof mit viel Land dazu könnte für 15.000 Euro zu haben sein.
Seit 2024 ist die Auseinandersetzung um eine alte Scheune Thema über Oberheinsdorf hinaus, inclusive Straßensperrung. Nun überraschen neue Wendungen - und erhöhen den Druck.
Gerd Möckel
Mehr Artikel