Radweg im Vogtland weiter abgeriegelt: „Wir hoffen auf jemand, mit dem man reden kann“

Der Radweg durch Oberheinsdorf ist seit 2024 gesperrt. An einer baufälligen Scheune, die verkauft wurde. Der neue Eigentümer stört sich daran offenbar nicht.

Der wegen einer baufälligen Scheune seit 2024 gesperrte Radweg durch Oberheinsdorf – er dürfte auf unbestimmte Zeit abgeriegelt bleiben. Heinsdorfs Bürgermeisterin Marion Dick sagt im Hinblick auf das Ärgernis im Ortsteil: „Der Status quo scheint zementiert. Wir hoffen nun auf jemand, mit dem man reden kann.“ Mit dem neuen Eigentümer... Der wegen einer baufälligen Scheune seit 2024 gesperrte Radweg durch Oberheinsdorf – er dürfte auf unbestimmte Zeit abgeriegelt bleiben. Heinsdorfs Bürgermeisterin Marion Dick sagt im Hinblick auf das Ärgernis im Ortsteil: „Der Status quo scheint zementiert. Wir hoffen nun auf jemand, mit dem man reden kann.“ Mit dem neuen Eigentümer...