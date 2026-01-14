Radweg im Vogtland weiter abgeriegelt: „Wir hoffen auf jemand, mit dem man reden kann“

Reichenbach
Der Radweg durch Oberheinsdorf ist seit 2024 gesperrt. An einer baufälligen Scheune, die verkauft wurde. Der neue Eigentümer stört sich daran offenbar nicht.
Der wegen einer baufälligen Scheune seit 2024 gesperrte Radweg durch Oberheinsdorf – er dürfte auf unbestimmte Zeit abgeriegelt bleiben. Heinsdorfs Bürgermeisterin Marion Dick sagt im Hinblick auf das Ärgernis im Ortsteil: „Der Status quo scheint zementiert. Wir hoffen nun auf jemand, mit dem man reden kann.“ Mit dem neuen Eigentümer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.