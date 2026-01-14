MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Winter ist die Sperrung nur für Anwohner nervig. Aber bald wollen wieder Radfahrer hoch.
Im Winter ist die Sperrung nur für Anwohner nervig. Aber bald wollen wieder Radfahrer hoch. Bild: Gerd Möckel
Im Winter ist die Sperrung nur für Anwohner nervig. Aber bald wollen wieder Radfahrer hoch.
Im Winter ist die Sperrung nur für Anwohner nervig. Aber bald wollen wieder Radfahrer hoch. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Radweg im Vogtland weiter abgeriegelt: „Wir hoffen auf jemand, mit dem man reden kann“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Radweg durch Oberheinsdorf ist seit 2024 gesperrt. An einer baufälligen Scheune, die verkauft wurde. Der neue Eigentümer stört sich daran offenbar nicht.

Der wegen einer baufälligen Scheune seit 2024 gesperrte Radweg durch Oberheinsdorf – er dürfte auf unbestimmte Zeit abgeriegelt bleiben. Heinsdorfs Bürgermeisterin Marion Dick sagt im Hinblick auf das Ärgernis im Ortsteil: „Der Status quo scheint zementiert. Wir hoffen nun auf jemand, mit dem man reden kann.“ Mit dem neuen Eigentümer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
09.09.2025
3 min.
Vogtländischer Scheunen-Streit: Der Schnäppchen-Hof ist versteigert - was über den neuen Eigentümer bekannt ist
Der Vierseithof mit der Scheune ist ersteigert worden.
Seit 2024 ist der Radweg entlang einer reparaturbedürftigen Scheune in Oberheinsdorf gesperrt. Die deshalb mit der Gemeinde im Streit liegenden Eigentümer haben das Problem nun los.
Gerd Möckel
16.10.2025
4 min.
Absperrungs-Hickhack im vogtländischen Scheunenstreit: Über „massive Probleme“ und „Kommunikation wie auf dem Mond“
Die Anliegerstraße an der umstrittenen Scheune in Oberheinsdorf war für zwei Wochen wieder passierbar - für den, der das Schild ignoriert hat.
Seit 2024 ist der Radweg an einer einsturzgefährdeten Scheune in Oberheinsdorf hermetisch abgeriegelt. Anfang Oktober waren die Gitter plötzlich weg - jetzt sind sie wieder da. Was ist da los?
Gerd Möckel
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
Mehr Artikel