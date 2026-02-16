Ärger um Parkplatz in Reichenbach – Warum ein Mieter sich diskriminiert fühlt

Weil er schlecht zu Fuß ist, wollte der Mieter einer Wohnung in Reichenbach einen PKW-Stellplatz im Hof mieten. Sein Vermieter lehnte ab. Man wolle mit dem Mann keinen weiteren Vertrag eingehen, heißt es. Was unternahm er weiter?

Karlheinz Schmidt hat die vielen Blätter mit den Schreiben wegen des Stellplatzes im Hinterhof des „U-Hauses" in Reichenbach ordentlich zusammengeheftet. Als ein Nachbar gestorben sei, hätten er und seine Frau Hanna Schmidt an den Vermieter ihrer Wohnung geschrieben. Das „U-Haus" liegt an der Zwickauer Straße und gehört der...