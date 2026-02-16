MENÜ
Karlheinz Schmidt aus Reichenbach will gern hinter dem Haus parken. Doch das ist kompliziert.
Karlheinz Schmidt aus Reichenbach will gern hinter dem Haus parken. Doch das ist kompliziert. Bild: Caspar Leder
Das U-Haus liegt in Reichenbach an der Zwickauer Straße.
Das U-Haus liegt in Reichenbach an der Zwickauer Straße. Bild: Caspar Leder
Ganz in der Nähe, auf dem Parkplatz des Hauses der Gesundheit, sind die Stellplätze reserviert.
Ganz in der Nähe, auf dem Parkplatz des Hauses der Gesundheit, sind die Stellplätze reserviert. Bild: Caspar Leder
Karlheinz Schmidt aus Reichenbach will gern hinter dem Haus parken. Doch das ist kompliziert.
Karlheinz Schmidt aus Reichenbach will gern hinter dem Haus parken. Doch das ist kompliziert. Bild: Caspar Leder
Das U-Haus liegt in Reichenbach an der Zwickauer Straße.
Das U-Haus liegt in Reichenbach an der Zwickauer Straße. Bild: Caspar Leder
Ganz in der Nähe, auf dem Parkplatz des Hauses der Gesundheit, sind die Stellplätze reserviert.
Ganz in der Nähe, auf dem Parkplatz des Hauses der Gesundheit, sind die Stellplätze reserviert. Bild: Caspar Leder
Reichenbach
Ärger um Parkplatz in Reichenbach – Warum ein Mieter sich diskriminiert fühlt
Von Caspar Leder
Weil er schlecht zu Fuß ist, wollte der Mieter einer Wohnung in Reichenbach einen PKW-Stellplatz im Hof mieten. Sein Vermieter lehnte ab. Man wolle mit dem Mann keinen weiteren Vertrag eingehen, heißt es. Was unternahm er weiter?

Karlheinz Schmidt hat die vielen Blätter mit den Schreiben wegen des Stellplatzes im Hinterhof des „U-Hauses“ in Reichenbach ordentlich zusammengeheftet. Als ein Nachbar gestorben sei, hätten er und seine Frau Hanna Schmidt an den Vermieter ihrer Wohnung geschrieben. Das „U-Haus“ liegt an der Zwickauer Straße und gehört der...
