Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“

Reichenbach
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Wer bei der Arztpraxis von Andrea Cornelius in Reichenbach anruft und bis zur Ansage des Anrufbeantworters wartet, hört, dass die Praxis an der Dammsteinstraße seit Beginn des Jahres keine kassenärztlichen Behandlungen mehr durchführt. Die gesetzlich versicherten Patienten müssen sich nun anderweitig umsehen. Warum ist das so?
