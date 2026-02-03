MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • „Unterversorgung“ oder „drohende Unterversorgung“ mit Hausärzten – Was heißt das für Reichenbach?

Hausärzte werden in Reichenbach gesucht. Wie genau ist die Datenlage?
Hausärzte werden in Reichenbach gesucht. Wie genau ist die Datenlage? Bild: Symbolbild: Sebastian Kahnert/dpa
Hausärzte werden in Reichenbach gesucht. Wie genau ist die Datenlage?
Hausärzte werden in Reichenbach gesucht. Wie genau ist die Datenlage? Bild: Symbolbild: Sebastian Kahnert/dpa
Reichenbach
„Unterversorgung“ oder „drohende Unterversorgung“ mit Hausärzten – Was heißt das für Reichenbach?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es fehlt an Hausärzten in Reichenbach. Das ist klar. Doch immer wieder fallen Begrifflichkeiten wie „drohende Unterversorgung“ oder „Unterversorgung“ auf. Was ist damit genau gemeint?

Fehlende Hausärzte sind ein Dauerthema in Reichenbach. Zum Jahreswechsel stellte die Praxis Cornelius an der Dammsteinstraße die Behandlung von kassenärztlichen Patienten ein. Ende März wird zudem die Praxis Hachmöller (Am Graben) schließen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
26.01.2026
4 min.
Reichenbacher Ärztin bekommt Verstärkung von der eigenen Tochter: „Ich finde es großartig“
Die Ärztinnen Anke Fielitz (links) und ihre Tochter Lydia Fielitz (rechts) arbeiten in Reichenbach zusammen unter einem Dach.
Hausärzte werden in Sachsen händeringend gesucht. In Reichenbach schloss zuletzt eine Praxis, eine Weitere wird bald folgen. Eine junge Ärztin steigt nun bei der Praxis ihrer Mutter ein. Warum?
Caspar Leder
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
Mehr Artikel