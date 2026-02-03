„Unterversorgung“ oder „drohende Unterversorgung“ mit Hausärzten – Was heißt das für Reichenbach?

Reichenbach
Es fehlt an Hausärzten in Reichenbach. Das ist klar. Doch immer wieder fallen Begrifflichkeiten wie „drohende Unterversorgung“ oder „Unterversorgung“ auf. Was ist damit genau gemeint?
Fehlende Hausärzte sind ein Dauerthema in Reichenbach. Zum Jahreswechsel stellte die Praxis Cornelius an der Dammsteinstraße die Behandlung von kassenärztlichen Patienten ein. Ende März wird zudem die Praxis Hachmöller (Am Graben) schließen.
