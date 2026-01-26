Reichenbacher Ärztin bekommt Verstärkung von der eigenen Tochter: „Ich finde es großartig“

Hausärzte werden in Sachsen händeringend gesucht. In Reichenbach schloss zuletzt eine Praxis, eine Weitere wird bald folgen. Eine junge Ärztin steigt nun bei der Praxis ihrer Mutter ein. Warum?

Wer Anke Fielitz und Lydia Fielitz trifft, mag gleich auf den Gedanken kommen, dass es sich um Mutter und Tochter handelt. Nicht nur die Ähnlichkeit verbindet die beiden. Beide sind Fachärztinnen für Allgemeinmedizin und arbeiten zusammen in Reichenbach in der Praxis von Anke Fielitz.