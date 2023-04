Alaunwerk öffnet auch am Montag

Reichenbach.

Das Besucherbergwerk Alaunwerk Mühlwand hat über das gesamte verlängerte Wochenende geöffnet. Wie Bergwerksdirektor Werner Albert sagt, hat der Besuchermagnet nicht nur regulär am Samstag und Sonntag geöffnet, sondern auch am 1. Mai und damit am Montag. Gäste sind jeweils in der Zeit von 13 bis 16 Uhr willkommen. Führungen für Gruppen ab zehn Personen sind zudem nach Voranmeldung möglich, Telefon 0162 1774538. (gem)