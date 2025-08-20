Alles für den Hund in Reichenbach: Vogtlands einzige Zubehör-Manufaktur ist einer der Hits

Bis auf Futter gibt’s bei Jessica von der Ohe alles, was das Halterherz begehrt - im Alten Reitstall ist die Klingenthaler Unternehmerin Teil eines einzigartigen Programms.

In der Hundezubehör-Branche gibt es ein kleines vogtländisches Unternehmen, das Unikate in alle Welt liefert. Wow Wau Marley heißt das vor zwei Jahren eröffnete Start-up von Jessica von der Ohe. Schon bei einem Blick in den Online-Store der Firma wird einem schwindlig. Alles einzigartig, bunt und schön - alles Handmade in Klingenthal, von der...