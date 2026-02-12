Themenvielfalt beim Frauenstammtisch in Reichenbach: „Von A wie Auto, bis Z wie Zwiebelkuchen.“

Reichenbach
Einen Stammtisch nur für Frauen und einen Stammtisch nur für Männer? Das gibt es jeden Monat im Alten Reitstall in Reichenbach. Warum braucht es das? Und vor allem: Was wird besprochen?
Es ist bereits dunkel in Reichenbach. Die meisten Menschen dürften mittlerweile ihren Arbeitsplatz verlassen und den Heimweg angetreten haben. Gegen 18 Uhr steht Josephine Rennwanz in der Küche des Alten Reitstalls. Sie bereitet Snacks und Getränke vor. Auf der Theke stehen Getränke. Gleich beginnt hier der „Frauenstammtisch“. Er findet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.