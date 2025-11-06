Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Reichenbacher richten Weihnachtsmann-Briefkasten ein: „Für jeden Brief gibt‘s eine Überraschung“

Im Alten Reitstall ist immer was los - Sonntag öffnet dort ein ganz besonderer Briefkasten.
Im Alten Reitstall ist immer was los - Sonntag öffnet dort ein ganz besonderer Briefkasten. Bild: Gerd Möckel
Im Alten Reitstall ist immer was los - Sonntag öffnet dort ein ganz besonderer Briefkasten.
Im Alten Reitstall ist immer was los - Sonntag öffnet dort ein ganz besonderer Briefkasten. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Reichenbacher richten Weihnachtsmann-Briefkasten ein: „Für jeden Brief gibt‘s eine Überraschung“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein Alter Reitstall hat sich für die Adventszeit etwas Besonderes einfallen lassen. Aktionsstart ist Sonntag - zeitgleich mit Kinderflohmarkt und Päckchenaktion.

Der Verein Alter Reitstall Reichenbach startet am Sonntag in eine ambitionierte und arbeitsreiche Adventszeit. Dann steigt im Vereinssitz der traditionelle Kinderflohmarkt - ein Muss für Schnäppchenjäger mit Angeboten auf zwei Etagen. Zeitgleich läuft die Aktion Weihnachtspäckchen zugunsten des Plauener Karo-Vereins an. Außerdem feiert der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
1 min.
Workshop in Reichenbach: Wie Künstliche Intelligenz den Alltag erobert
Was kann die KI? Wird sie irgendwann übermächtig?
Die Veranstaltung findet am 6. November im Alten Reitstall statt. Dabei sollen Möglichkeiten praktisch ausprobiert werden.
Gerd Betka
17.08.2025
2 min.
Der Alte Reitstall Reichenbach lädt zum Kino-Tag ein - Filme für Groß und Klein
Der Kino-Bus hält wieder am Alten Reitstall in Reichenbach.
Der Rodewischer Inselkino-Verein macht wieder in Reichenbach Station. Und wer Minigolf spielen möchte - bitte.
Gerd Möckel
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel