Reichenbacher richten Weihnachtsmann-Briefkasten ein: „Für jeden Brief gibt‘s eine Überraschung“

Reichenbach
Der Verein Alter Reitstall hat sich für die Adventszeit etwas Besonderes einfallen lassen. Aktionsstart ist Sonntag - zeitgleich mit Kinderflohmarkt und Päckchenaktion.
Der Verein Alter Reitstall Reichenbach startet am Sonntag in eine ambitionierte und arbeitsreiche Adventszeit. Dann steigt im Vereinssitz der traditionelle Kinderflohmarkt - ein Muss für Schnäppchenjäger mit Angeboten auf zwei Etagen. Zeitgleich läuft die Aktion Weihnachtspäckchen zugunsten des Plauener Karo-Vereins an. Außerdem feiert der...
