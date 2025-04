Als der Krieg fast vorbei war: Bomben fielen auf vogtländische Stadt

Kurz vor Kriegsende erlebten die Lengenfelder eine Bombardierung. Was vor 80 Jahren geschah, berichtet der Ortschronist. Was am Donnerstag noch geschieht.

April 1945: Der Krieg war fast vorbei, Lengenfeld bis dahin weitestgehend von Kriegsschäden verschont. Doch das änderte sich schlagartig. Was genau im April vor 80 Jahren geschah, berichtet Ortschronist Friedrich Machold im Rahmen eines Vortrags im Stadtmuseum Lengenfeld. Die vom Förderverein des Museums organisierte Veranstaltung beginnt am...