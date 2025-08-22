Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Als sie geboren wurde, fing seine Amtszeit an: Rührender Abschied einer Lengenfelder Legende

Lengenfelds scheidender Bürgermeister Volker Bachmann und Bauamtsmitarbeiterin Marlen Petzold - als er anfing, wurde sie geboren.
Lengenfelds scheidender Bürgermeister Volker Bachmann und Bauamtsmitarbeiterin Marlen Petzold - als er anfing, wurde sie geboren. Bild: Gerd Möckel
Lengenfelds scheidender Bürgermeister Volker Bachmann und Bauamtsmitarbeiterin Marlen Petzold - als er anfing, wurde sie geboren.
Lengenfelds scheidender Bürgermeister Volker Bachmann und Bauamtsmitarbeiterin Marlen Petzold - als er anfing, wurde sie geboren. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Als sie geboren wurde, fing seine Amtszeit an: Rührender Abschied einer Lengenfelder Legende
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volker Bachmann hat der Stadt 21 Jahre seinen Stempel aufgedrückt. Dafür gab‘s jetzt ein „Danke für dein Lebenswerk“ - die Überraschung in Bildern.

In der 600-jährigen Geschichte der Stadt Lengenfeld reiht sich Volker Bachmann auf Platz drei ein. Gemessen an der Amtszeit ihrer Bürgermeister. Der 71-Jährige geht nächste Woche in den Ruhestand. „Ein Mann mit Augenmaß, Tatendrang, Humor und Liebe für Lengenfeld. Er übergibt eine lebendige Stadt und eine starke Verwaltung, er...
