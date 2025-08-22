Als sie geboren wurde, fing seine Amtszeit an: Rührender Abschied einer Lengenfelder Legende

Reichenbach
Volker Bachmann hat der Stadt 21 Jahre seinen Stempel aufgedrückt. Dafür gab‘s jetzt ein „Danke für dein Lebenswerk“ - die Überraschung in Bildern.
In der 600-jährigen Geschichte der Stadt Lengenfeld reiht sich Volker Bachmann auf Platz drei ein. Gemessen an der Amtszeit ihrer Bürgermeister. Der 71-Jährige geht nächste Woche in den Ruhestand. „Ein Mann mit Augenmaß, Tatendrang, Humor und Liebe für Lengenfeld. Er übergibt eine lebendige Stadt und eine starke Verwaltung, er...
