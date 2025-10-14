Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama". Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.

Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse nicht nur für leckere Hausmannskost. Im Saal der Einkehr ging regelmäßig die Post ab. Ob bei Tanz, Theater oder Firmenfesten, bei Weinverkostungen oder Vereinsfeten. Reichenbachs Altbürgermeister Dieter Kießling brachte den Saal mal zum Kochen, als er als frischgebackener OB spontan ein...
Mehr Artikel