Ambulantes OP-Zentrum nimmt in Reichenbach die Arbeit auf

Im Gesundheitszentrum im einstigen Krankenhaus wird wieder operiert. Auch externe Ärzte können sich einmieten. Das Praxisnah MVZ leistet Pionierarbeit. Etwas steht dabei aber massiv unter Kritik.

Für das Gesundheitszentrum im einstigen Krankenhaus in Reichenbach ist das ein Meilenstein: Die Praxisnah MZV GmbH bringt ein Zentrum für ambulante Operationen an den Start. Am Donnerstagvormittag hat das für einen Medienansturm gesorgt.