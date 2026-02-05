Auf Martyrium folgt Happy End: Wie eine Reichenbacher Schildkröte gerettet wurde

Reichenbach
Mit einer Operation und viel Fürsorge musste eine Moschusschildkröte aus Reichenbach im Tierheim Vielau wieder aufgepäppelt werden. Warum ihre neue Familie sie noch nicht nach Hause holen darf.
Kerstin geht es wieder gut. Kerstin schläft jetzt. Bis sie aufwacht, vergehen noch Wochen. Solange bleibt die Moschusschildkröte im Kühlschrank. „Im Frühjahr wird sie wieder aufwachen“, sagt Claudia Ruf, Leiterin des Tierheims Vielau im Kreis Zwickau. „Dann kann sie bei ihrer neuen Familie einziehen.“ Diese stammt aus der Region...
