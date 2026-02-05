MENÜ
Schildkröte Kerstin wartet im Tierheim Vielau auf ihre neue Familie. Bild: Claudia Ruf/Tierheim Vielau
Schildkröte Kerstin wartet im Tierheim Vielau auf ihre neue Familie. Bild: Claudia Ruf/Tierheim Vielau
Reichenbach
Auf Martyrium folgt Happy End: Wie eine Reichenbacher Schildkröte gerettet wurde
Redakteur
Von Gunter Niehus
Mit einer Operation und viel Fürsorge musste eine Moschusschildkröte aus Reichenbach im Tierheim Vielau wieder aufgepäppelt werden. Warum ihre neue Familie sie noch nicht nach Hause holen darf.

Kerstin geht es wieder gut. Kerstin schläft jetzt. Bis sie aufwacht, vergehen noch Wochen. Solange bleibt die Moschusschildkröte im Kühlschrank. „Im Frühjahr wird sie wieder aufwachen“, sagt Claudia Ruf, Leiterin des Tierheims Vielau im Kreis Zwickau. „Dann kann sie bei ihrer neuen Familie einziehen.“ Diese stammt aus der Region...
