  • Auf Spurensuche an der früheren Zentralhaltestelle: Oldtimerclub Reichenbach erforscht die Geschichte seines heutigen Domizils

Die Teilemärkte finden seit Herbst 2013 an der ehemaligen Zentralhaltestelle statt.
Die Teilemärkte finden seit Herbst 2013 an der ehemaligen Zentralhaltestelle statt. Bild: JB Steps
Die Teilemärkte finden seit Herbst 2013 an der ehemaligen Zentralhaltestelle statt.
Die Teilemärkte finden seit Herbst 2013 an der ehemaligen Zentralhaltestelle statt. Bild: JB Steps
Reichenbach
Auf Spurensuche an der früheren Zentralhaltestelle: Oldtimerclub Reichenbach erforscht die Geschichte seines heutigen Domizils
Von Petra Steps
Vor zwölf Jahren übernahm der Oldtimerclub Reichenbach das Gebäude an der früheren Zentralhaltestelle. Jetzt fragen sich die Clubmitglieder: Wie sah es eigentlich früher hier aus?

Im Herbst 2013 wechselte der Oldtimerclub aufgrund des Wetters mit seinem Herbstteilemarkt kurzerhand unter die schützenden Dächer der ehemaligen Zentralhaltstelle. Was als Ausweich gedacht war, wurde zum neuen Domizil der Oldtimerfreunde. Ab dem 1. Januar 2014 mietete der Verein das Gebäude der früheren Buswarte und richtete es für seine...
Mehr Artikel