Auf Spurensuche an der früheren Zentralhaltestelle: Oldtimerclub Reichenbach erforscht die Geschichte seines heutigen Domizils

Reichenbach
Vor zwölf Jahren übernahm der Oldtimerclub Reichenbach das Gebäude an der früheren Zentralhaltestelle. Jetzt fragen sich die Clubmitglieder: Wie sah es eigentlich früher hier aus?
Im Herbst 2013 wechselte der Oldtimerclub aufgrund des Wetters mit seinem Herbstteilemarkt kurzerhand unter die schützenden Dächer der ehemaligen Zentralhaltstelle. Was als Ausweich gedacht war, wurde zum neuen Domizil der Oldtimerfreunde. Ab dem 1. Januar 2014 mietete der Verein das Gebäude der früheren Buswarte und richtete es für seine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.