Auftanken in der Luft – Vogtländer gelingt spektakuläres Foto

Ein Tankflugzeug der US-Luftwaffe hat am Montag über Lengenfeld ein AWACS-Aufklärungsflugzeug betankt. Peter Buchhold hat dies fotografiert. Wie kam es dazu?

Die Kamera ist bei Peter Buchhold eigentlich nie weit weg. Zum Glück. Denn so ist ihm am Montag ein Schnappschuss gelungen, der so nicht jeden Tag entstehen kann. Der Lengenfelder fotografierte ein Tankflugzeug der US-Luftwaffe, wie es gerade ein AWACS-Aufklärungsflugzeug der NATO betankt. „Ich erkenne viele Maschinen schon am Klang“, sagt...