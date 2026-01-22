MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Den „König der Löwen“ besuchen wohl bald Kinder aus Reichenbach.
Den „König der Löwen“ besuchen wohl bald Kinder aus Reichenbach. Bild: Symbolbild: imago/blickwinkel
Den „König der Löwen“ besuchen wohl bald Kinder aus Reichenbach.
Den „König der Löwen“ besuchen wohl bald Kinder aus Reichenbach. Bild: Symbolbild: imago/blickwinkel
Reichenbach
Aus Reichenbach zum „König der Löwen“? Wie ein Kinderheim eine Spende nutzen will
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Reichenbacher Regebogenhaus erhält eine Spende von Kunden der Sparkasse. Was plant das Heim für Kinder und Jugendliche mit dem Geld?

Direkt am Rand des Oberreichenbacher Waldes liegt das Regenbogenhaus, ein Heim für Kinder und Jugendliche. Für die Bewohner soll in diesem Jahr ein Ausflug zu einem Musical anstehen. Der wird sie wohl aus dem Vogtland hinausführen. Hamburg, Stuttgart oder Dresden seien beispielsweise denkbar, sagt die Leiterin des Hauses, Karin Gruschwitz. Eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
15.01.2026
2 min.
18.453,21 Euro: Reichenbacher Zahnärztin übergibt Flohmarkt-Einnahmen
Anja Gürtler (vorn) mit Karin Gruschwitz, Sabine Fischer und Bianca Böttcher (v. li.).
Anja Gürtler hat mit ihrem siebten Praxis-Flohmarkt Rekordeinnahmen erzielt - wofür das Geld ausgegeben wird.
Gerd Möckel
16.01.2026
2 min.
Der erste Reichenbacher Jugendbeirat kommt – Wann geht es los?
Im März können Jugendliche in Reichenbach den ersten Jugendbeirat wählen.
2024 gab es den Impuls zur Einrichtung eines Jugendbeirates in Reichenbach. Im März dieses Jahres wird nun gewählt. Was Interessierte und Bewerber wissen müssen.
Caspar Leder
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel