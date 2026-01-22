Aus Reichenbach zum „König der Löwen“? Wie ein Kinderheim eine Spende nutzen will

Reichenbach
Das Reichenbacher Regebogenhaus erhält eine Spende von Kunden der Sparkasse. Was plant das Heim für Kinder und Jugendliche mit dem Geld?
Direkt am Rand des Oberreichenbacher Waldes liegt das Regenbogenhaus, ein Heim für Kinder und Jugendliche. Für die Bewohner soll in diesem Jahr ein Ausflug zu einem Musical anstehen. Der wird sie wohl aus dem Vogtland hinausführen. Hamburg, Stuttgart oder Dresden seien beispielsweise denkbar, sagt die Leiterin des Hauses, Karin Gruschwitz. Eine...
