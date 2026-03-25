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An den beiden Abfahrten der Anschlussstelle Reichenbach zur B 94 werden Ampelanlagen installiert.
An den beiden Abfahrten der Anschlussstelle Reichenbach zur B 94 werden Ampelanlagen installiert. Foto: Swen Uhlig
An den beiden Abfahrten der Anschlussstelle Reichenbach zur B 94 werden Ampelanlagen installiert.
An den beiden Abfahrten der Anschlussstelle Reichenbach zur B 94 werden Ampelanlagen installiert. Foto: Swen Uhlig
Reichenbach
Autobahn 72: Darum werden an der Anschlussstelle Reichenbach Ampeln installiert
Redakteur
Von Swen Uhlig
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Nach Treuen 2020 folgt nun auch Reichenbach: An den Zu- und Abfahrten der Bundesstraße 94 werden Lichtsignalanlagen installiert. Dabei seien die Einmündungen kein Unfallschwerpunkt, so die Polizei.

Es gehe um die Verkehrssicherheit, hatten die Verantwortlichen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die Maßnahme begründet. An beiden Zu- und Abfahrten sollte an der Anschlussstelle Treuen der Autobahn 72 eine Ampel installiert werden. Man wolle damit einen Unfallschwerpunkt entschärfen, hieß es: An den Einmündungen zur Staatsstraße...
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