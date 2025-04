Autos in Lengenfeld kollidiert - 37-Jährige verletzt

Der Unfall ist auf der Bundesstraße 94 passiert. Was die Ursache war.

Auf der Bundesstraße 94 in Lengenfeld ist es am Montag, 28. April, gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dort stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 37-jährige Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt. Wie die Polizei dazu berichtet, ereignete sich der Unfall, als ein 63-jähriger Volkswagen-Fahrer aus Rodewisch kommend in Lengenfeld...