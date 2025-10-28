Bahnbetriebswerk Reichenbach: Mülldeponie-Gerüchte machen die Runde - was dran ist

Nach dem Kunstfestival Ibug 2019 wurde es still um den Lost Place im Vogtland. Jetzt gibt es große Pläne für die riesige Fläche.

Beobachtungen von Anwohnern, Gerüchte. Bürger-Anrufe im Rathaus und im Landratsamt. Die Ruinen des einstigen Bahnbetriebswerks Reichenbach stehen sechs Jahre nach dem dort sachsenweit Furore machenden Kunstfestival Ibug wieder im Rampenlicht. Die Rede ist von Hunderten Lkw-Fahrten auf dem von Anflug zugewucherten Lost Place an der Greizer... Beobachtungen von Anwohnern, Gerüchte. Bürger-Anrufe im Rathaus und im Landratsamt. Die Ruinen des einstigen Bahnbetriebswerks Reichenbach stehen sechs Jahre nach dem dort sachsenweit Furore machenden Kunstfestival Ibug wieder im Rampenlicht. Die Rede ist von Hunderten Lkw-Fahrten auf dem von Anflug zugewucherten Lost Place an der Greizer...