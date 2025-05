Bald Baustart für Lengenfelder Straßen - Stadtrat macht den Weg frei

Die Anliegerstraßen Neue Gasse und Feldgasse bekommen eine Generalkur - zum Zuge kommt ein Vogtländer.

Die Neue Gasse und die Feldgasse unweit des Lengenfelder Zentrums verwandeln sich in Kürze in Baustellen. Die grundhafte Erneuerung der Anliegerstraßen erfolgt im Rahmen des sächsischen Kommunalbudgets für Straßenbau, das Lengenfeld einen Spielraum von einer Million Euro in fünf Jahren eröffnet. Gebaut wird dabei nach einer 23 Positionen...