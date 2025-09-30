Beim Geld hört die Feindschaft auf: So profitiert ein Vogtland-Dorf vom Windkraft-Ausbau

Der Reichenbacher Ortsteil Schneidenbach hat sich lange gegen den Windenergie-Ausbau vor der Haustüre gewehrt. So kam es zum Sinneswandel.

Mit vielen Protesten und Widersprüchen im Genehmigungsverfahren hat sich Schneidenbach lange gegen den Ausbau eines Windkraftstandorts vor der Haustüre des Reichenbacher Ortsteils zur Wehr gesetzt. Inzwischen ist aus dem Gegner des sogenannten Repowerings im Vogtland längst ein Profiteur des Ausbaus von einer auf zwei Anlagen geworden. Der...