Alte und neue Windmühle im Gleichklang. Der Windkraft-Standort vor den Toren Schneidenbachs.
Alte und neue Windmühle im Gleichklang. Der Windkraft-Standort vor den Toren Schneidenbachs.
Reichenbach
Beim Geld hört die Feindschaft auf: So profitiert ein Vogtland-Dorf vom Windkraft-Ausbau
Redakteur
Von Gerd Möckel
Der Reichenbacher Ortsteil Schneidenbach hat sich lange gegen den Windenergie-Ausbau vor der Haustüre gewehrt. So kam es zum Sinneswandel.

Mit vielen Protesten und Widersprüchen im Genehmigungsverfahren hat sich Schneidenbach lange gegen den Ausbau eines Windkraftstandorts vor der Haustüre des Reichenbacher Ortsteils zur Wehr gesetzt. Inzwischen ist aus dem Gegner des sogenannten Repowerings im Vogtland längst ein Profiteur des Ausbaus von einer auf zwei Anlagen geworden. Der...
