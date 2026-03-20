Berühmter Geiger verzückt Gäste in Reichenbach

Reichenbach
Géza Hosszu Legocky ist im Neuberinhaus aufgetreten. Wie das Konzert ankam.
Ohne weiteres aufhören durfte er nicht. Der international bekannte Geiger Géza Hosszu Legocky musste beim Konzert im Reichenbacher Neuberin-Museum mehrere Zugaben geben. „Seine außergewöhnliche Technik und emotionale Ausdrucksweise am Instrument waren überwältigend“, lobte Pianist Gerhard Benke aus Pfaffengrün, der ihn am Klavier...
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