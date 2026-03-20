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Der Geiger Géza Hosszu Legocky trat im Neuberinhaus auf.
Der Geiger Géza Hosszu Legocky trat im Neuberinhaus auf. Foto: Gerhard Benke
Der Geiger Géza Hosszu Legocky trat im Neuberinhaus auf.
Der Geiger Géza Hosszu Legocky trat im Neuberinhaus auf. Foto: Gerhard Benke
Reichenbach
Berühmter Geiger verzückt Gäste in Reichenbach
Redakteur
Von Gunter Niehus
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Géza Hosszu Legocky ist im Neuberinhaus aufgetreten. Wie das Konzert ankam.

Ohne weiteres aufhören durfte er nicht. Der international bekannte Geiger Géza Hosszu Legocky musste beim Konzert im Reichenbacher Neuberin-Museum mehrere Zugaben geben. „Seine außergewöhnliche Technik und emotionale Ausdrucksweise am Instrument waren überwältigend“, lobte Pianist Gerhard Benke aus Pfaffengrün, der ihn am Klavier...
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