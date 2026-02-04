MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Berufliche Schulzentrum Vogtland wurde als „Fobizz-Schule“ ausgezeichnet.
Das Berufliche Schulzentrum Vogtland wurde als „Fobizz-Schule“ ausgezeichnet. Bild: Nadine Höfer/BSZ
Das Berufliche Schulzentrum Vogtland wurde als „Fobizz-Schule“ ausgezeichnet.
Das Berufliche Schulzentrum Vogtland wurde als „Fobizz-Schule“ ausgezeichnet. Bild: Nadine Höfer/BSZ
Reichenbach
Berufliches Schulzentrum Vogtland für Digitalisierung ausgezeichnet
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verantwortungsvolles digitales Engagement prägt das BSZ. Die Schule erhält Anerkennung für ihren modernen Unterrichtsansatz. Was überzeugt hat.

Für verantwortungsvolles Engagement in der Digitalisierung wurde das Berufliche Schulzentrum Vogtland (BSZ) mit den Standorten in Reichenbach und Rodewisch als „Fobizz Schule 2025/2026“ ausgezeichnet. Der Einsatz digitaler Medien und Künstlicher Intelligenz habe im Schulalltag an Bedeutung gewonnen. Nach Angaben des BSZ ist es für viele...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Mit Praxisbezug ins Studium oder den Beruf: Warum Schüler ans Berufsschulzentrum Döbeln-Mittweida wechseln
Tabea Barthel (18) aus Altmittweida und Chiara Sachse (17) aus Sachsenburg sind beide vom Gymnasium nach der zehnten Klasse an die Fachoberschule gewechselt.
Praxisnähe, digitale Technik, und eine familiäre Atmosphäre: Die Fachoberschule Mittweida macht Jugendliche fit für Hochschule und Beruf. Am Samstag stellt sich die Schule beim Tag der offenen Tür vor.
Manuel Niemann
17:51 Uhr
5 min.
Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren "produktiv"
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht erneut ukrainische Städte.
Russische Angriffe trotz US-Vermittlung: Warum die Ukraine Gespräche nicht absagen kann und welche Rolle ein möglicher Gefangenenaustausch spielt. Morgen soll es laut Medien weitergehen.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:45 Uhr
2 min.
„Es ist wirklich spannend“: Schüler im Erzgebirge nutzen VR-Brillen für Berufsorientierung
Haben die VR-Brillen ausprobiert: die Schülerinnen Isabella Groß (l.) und Laura Tabel (r.), mit Firmeninhaber Andreas Weigel und Praxisberaterin Sophie Zimmer (Mitte).
Mittels VR-Brillen und 360-Grad-Filmen tauchen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg jetzt in die Welt der Berufe ein – und das, ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen.
Ramona Schwabe
31.01.2026
2 min.
Infotag am BSZ „Julius Weisbach“: Auch Unternehmen und Behörden stellen sich vor
Zum Infotag erklärte Alexander Clage im BSZ „Julius Weisbach“ Freiberg eine Zugprüfmaschine.
Im Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ Freiberg erhielten die Gäste Einblicke in Ausbildung, Werkstätten und das Angebot des Beruflichen Gymnasiums.
Heike Hubricht, Eckardt Mildner
Mehr Artikel