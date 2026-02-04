Berufliches Schulzentrum Vogtland für Digitalisierung ausgezeichnet

Reichenbach
Verantwortungsvolles digitales Engagement prägt das BSZ. Die Schule erhält Anerkennung für ihren modernen Unterrichtsansatz. Was überzeugt hat.
Für verantwortungsvolles Engagement in der Digitalisierung wurde das Berufliche Schulzentrum Vogtland (BSZ) mit den Standorten in Reichenbach und Rodewisch als „Fobizz Schule 2025/2026“ ausgezeichnet. Der Einsatz digitaler Medien und Künstlicher Intelligenz habe im Schulalltag an Bedeutung gewonnen. Nach Angaben des BSZ ist es für viele...
