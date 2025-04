Big Party zum Unterheinsdorfer Hexenfeuer: „Der Haufen war noch nie so groß“

Das Hexenfeuer am Feuerwehr-Gerätehaus gilt als eines der größten im Vogtland. Was dort sowie in Mylau und Friesen los ist.

Am 30. April lodern auch im Vogtland wieder die Walpurgis- und Hexenfeuer. Das in Unterheinsdorf gilt seit Jahr und Tag als eines der größten in der Region. „Daran wird sich auch diesmal nichts ändern. Der Haufen war noch nie so groß“, sagt Stefanie Eichhorn vom Feuerwehrverein. Auch in Mylau und Friesen laden traditionell größere Feuer... Am 30. April lodern auch im Vogtland wieder die Walpurgis- und Hexenfeuer. Das in Unterheinsdorf gilt seit Jahr und Tag als eines der größten in der Region. „Daran wird sich auch diesmal nichts ändern. Der Haufen war noch nie so groß“, sagt Stefanie Eichhorn vom Feuerwehrverein. Auch in Mylau und Friesen laden traditionell größere Feuer...