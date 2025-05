Blick in das Innere der mobilen Augenarztpraxis für das Vogtland - Wohin sie als nächstes fährt

Das Augenarztmobil in Reichenbach hat seine Probephase am Reichenbacher Solbrigplatz beendet. Ab Montag steht es in der nächsten vogtländischen Stadt. Kehrt es jemals nach Reichenbach zurück?

Yara Hahn hat längst Routine. „Bitte auf das grüne Kreuz in der Mitte schauen. Dann einmal blinzeln“, sagt die Mitarbeiterin der rollenden Augenarztpraxis. Auf dem Bildschirm nebenan baut sich ein Bild von der Netzhaut der Patientin auf. Nicht von vorn - das wäre das Übliche - sondern als Querschnitt. „So einen optischen... Yara Hahn hat längst Routine. „Bitte auf das grüne Kreuz in der Mitte schauen. Dann einmal blinzeln“, sagt die Mitarbeiterin der rollenden Augenarztpraxis. Auf dem Bildschirm nebenan baut sich ein Bild von der Netzhaut der Patientin auf. Nicht von vorn - das wäre das Übliche - sondern als Querschnitt. „So einen optischen...