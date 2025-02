Blumen für ein Duo, das in Reichenbach für Furore sorgt

Katja Wolf mit ihrer Plattform „Kauf beim Bauer“ und Wasserturm-Gästeführer Werner Voigt sind am Montag in der Stadtratssitzung geehrt worden.

Die Blumensträuße des Monats hat Randy Neidhardt in Vertretung des OB in der Stadtratssitzung am Montagabend an Katja Wolf und Werner Voigt überreicht.