Blutspende in Reichenbach jetzt auch im Alter möglich – Wann kommt der erste 100-Jährige?

Die Bereitschaft zum Blutspenden geht zurück. Für das Jahr 2026 sind die Termine bereits geplant. Sorgt die Aufhebung der Altersfreigabe für mehr Blutspenden?

Der DRK-Blutspendedienst hat die ersten Termine für 2026 veröffentlicht. Dabei fällt auf: Es gibt kaum Sondertermine. Einige Orte für die Entnahme sind weggefallen. „In der Grundschule Mylau kamen kaum noch 30 Spendende und in Neumark war es ebenso", verrät Antje Dombrowski, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst...