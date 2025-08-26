Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mitglieder und Helfer des Vereins Brockau-Erleben auf dem Sandstrand am Teich.
Mitglieder und Helfer des Vereins Brockau-Erleben auf dem Sandstrand am Teich. Bild: Marie-Theres Müller
Reichenbach
Brockauer Teichfest wartet diesmal sogar mit Sandstrand auf
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Nagelwettklopfen und beim Bootfahren war Spaß garantiert. Livemusik und DJ-Klänge sorgten für Stimmung. 2026 ruft das Ortsjubiläum.

Mit einem Salutschuss des Schützenvereins Netzschkau ist das Brockauer Teichfest eröffnet worden. Das Gelände am Dorfteich verwandelte sich am Samstag erneut in die „Brockauer Seenplatte“ – diesmal gab es neben dem Hafen sogar mit einem kleinen Sandstrand, an dem tiefgrüne Liegestühle mit Brockau-Logo zum Verweilen einluden. Überall...
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
09.04.2025
3 min.
Warum ein Vogtland-Dorf nicht nur gemeinsam wandern geht
Die erste Brockauer Frühjahrswanderung durch den Kuhbergwald fand große Resonanz.
Im Netzschauer Ortsteil Brockau wird das Dorfleben angekurbelt. Für das neue Format „Brockauer Begegnungen“ gibt es Geld vom Bund. Und 2026 ruft ein Jubiläum.
Gerd Betka
21.08.2025
1 min.
Brockauer feiern ihr Teichfest
Rundfahrten auf dem Dorfteich gehören wie in vorigen Jahren (Bild) wieder zum Fest.
Die Netzschkauer Schützen geben den Startschuss. Was das Programm zu bieten hat.
Lutz Kirchner
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel