Brockauer Teichfest wartet diesmal sogar mit Sandstrand auf

Reichenbach
Beim Nagelwettklopfen und beim Bootfahren war Spaß garantiert. Livemusik und DJ-Klänge sorgten für Stimmung. 2026 ruft das Ortsjubiläum.
Mit einem Salutschuss des Schützenvereins Netzschkau ist das Brockauer Teichfest eröffnet worden. Das Gelände am Dorfteich verwandelte sich am Samstag erneut in die „Brockauer Seenplatte“ – diesmal gab es neben dem Hafen sogar mit einem kleinen Sandstrand, an dem tiefgrüne Liegestühle mit Brockau-Logo zum Verweilen einluden. Überall...
