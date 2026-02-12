Holger Müller übernimmt: Was sich im Brockauer Ortschaftsrat ändert

Reichenbach
Wechsel im Ortschaftsrat Brockau: Bernd Schulz tritt zurück, Holger Müller tritt an. Das Dorf bereitet sich auf ein besonderes Fest vor.
Im Ortschaftsrat von Brockau hat sich die Besetzung geändert: Ortschaftsratsmitglied Bernd Schulz ist laut Mitteilung der Gremiumsvorsitzenden Marie-Theres Müller auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Er arbeitete seit September 2024 im Gremium mit. Holger Müller übernimmt nun das Amt. Gemeinsam mit Vereinen und engagierten Bürgern setze sich der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.