Der Ortschaftsrat (v. l.): Danilo Dietzel, Holger Müller, Marie-Theres Müller, Matthias Jugel, Manuel Dietel und Jan Mißler. Bild: Franz Müller
Der Ortschaftsrat (v. l.): Danilo Dietzel, Holger Müller, Marie-Theres Müller, Matthias Jugel, Manuel Dietel und Jan Mißler. Bild: Franz Müller
Reichenbach
Holger Müller übernimmt: Was sich im Brockauer Ortschaftsrat ändert
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wechsel im Ortschaftsrat Brockau: Bernd Schulz tritt zurück, Holger Müller tritt an. Das Dorf bereitet sich auf ein besonderes Fest vor.

Im Ortschaftsrat von Brockau hat sich die Besetzung geändert: Ortschaftsratsmitglied Bernd Schulz ist laut Mitteilung der Gremiumsvorsitzenden Marie-Theres Müller auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Er arbeitete seit September 2024 im Gremium mit. Holger Müller übernimmt nun das Amt. Gemeinsam mit Vereinen und engagierten Bürgern setze sich der...
