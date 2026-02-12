Holger Müller übernimmt: Was sich im Brockauer Ortschaftsrat ändert

Wechsel im Ortschaftsrat Brockau: Bernd Schulz tritt zurück, Holger Müller tritt an. Das Dorf bereitet sich auf ein besonderes Fest vor.

Im Ortschaftsrat von Brockau hat sich die Besetzung geändert: Ortschaftsratsmitglied Bernd Schulz ist laut Mitteilung der Gremiumsvorsitzenden Marie-Theres Müller auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Er arbeitete seit September 2024 im Gremium mit. Holger Müller übernimmt nun das Amt. Gemeinsam mit Vereinen und engagierten Bürgern setze sich der...