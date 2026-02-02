Bürgermeisterwahl in Neumark: Amtsinhaber tritt als Unabhängiger an

In der Gemeinderatssitzung hat Sven Köpp verkündet, dass er zur Bürgermeisterwahl als unabhängiger Kandidat antritt. Wie die Gemeinderäte reagierten

Am 10. Mai wird in Neumark ein neuer Bürgermeister gewählt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kündigte Bürgermeister Sven Köpp (55) an, dass er diesmal nicht wie vor sieben Jahren für eine Partei oder Wählervereinigung kandidieren will. „Ich trete als Einzelkandidat an, denn ich bin einer für alle und habe das auch in den vergangenen...