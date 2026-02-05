Bürgermeisterwahl Neumark: Bis wann man sich bewerben kann

Am 10. Mai wird in Neumark ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Sven Köpp tritt dann wieder an. Wer noch?

Für die Bürgermeisterwahl am 10. Mai in Neumark gibt es bislang einen Bewerber: Amtsinhaber Sven Köpp (FDP). Andere Kandidaten haben ihren Hut bislang noch nicht in den Ring geworfen. Allerdings drängt die Zeit auch nicht. Bis zum 5. März, 18 Uhr, können im Rathaus noch Wahlvorschläge eingereicht werden. Wenn es Kandidaten von im...