Burg Mylau: Pianistin gibt Konzert

Eine international erfolgreiche Solistin ist am Sonntag im Vogtland innerhalb der Calliope-Musikreihe zu erleben.

Die Pianistin Joanna Trzeciak gastiert am Sonntag, 27. April, auf der Burg Mylau. Trzeciak studierte am Warschauer Konservatorium sowie am Konservatorium in Moskau und gewann das Festival der polnischen Pianisten in Slupsk. Sie gastierte in nahezu allen europäischen Ländern, in Kanada, Argentinien, Brasilien, Uruguay, Libanon, Türkei, Ägypten,...