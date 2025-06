Café am Lengenfelder Markt schließt: „Wir sagen Danke und auf Wiedersehen“

Das „Café Mehrwert“ macht in Kürze zu. Was die Gründe sind, was die Betreiberin jetzt vorhat - und mit wem sie im Gespräch ist.

Aufgrund „steigender Ausgaben und rückläufiger Umsätze" waren die Öffnungszeiten Anfang Mai verkürzt worden. In Kürze ist für das „Café Mehrwert" am Lengenfelder Markt endgültig Schluss.