Casting für Kindermusical

Reichenbach.

Die Musikschule Vogtland plant für 2024 die Aufführung des Kindermusicals "Felicitas Kunterbunt". Die Premiere soll am 25. Mai im Neuberinhaus stattfinden, informiert Schulleiter Andreas Häfer. Doch bevor sich der Vorhang hebt, steht jede Menge Arbeit an. Um das Projekt realisieren zu können, haben mehrere Schulen ihre Mitwirkung zugesagt. Gesucht werden noch Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren, die Lust haben, mitzuspielen. Wer gern singt, tanzt oder schauspielert, sollte sich den 3. Juni vormerken. An dem Samstag veranstaltet die Musikschule in Reichenbach, Bahnhofstraße 84, 10 bis 12 Uhr ein Casting. Mehr Infos dazu sowie Anmeldungen unter Telefon 03765 13153 oder per E-Mail. (us)