Chromblitzendes Sport-Cabriolet kehrt in einstige Horch-Fabrik im Vogtland zurück

2017 zeigte der Reichenbacher Oldtimer-Freund Hans-Jürgen Löffler das Schmuckstück schon einmal an gleicher Stelle. Seine Kinder platzierten die Leihgabe jetzt erneut im Pavillon an der Awo-Zentrale.

Ein Fest für alle Oldtimer-Fans: Das Horch 853 Sport-Cabriolet, Baujahr 1937, aus der Sammlung von Hans-Jürgen Löffler ist zurück im Ausstellungspavillon der einstigen Horch-Fabrik in der Oberen Dunkelgasse in Reichenbach. Der 2024 verstorbene Reichenbacher Auto-Enthusiast hatte das gute Stück vor acht Jahren schon einmal hier am Hauptsitz...