Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hans-Werner Schmiedl mit Patricia Löffler und Michael Zimmermann (v. l.), die das Horch 853 Sport-Cabriolet, Baujahr 1937, erneut in den Pavillon der einstigen Horch-Fabrik brachten.
Hans-Werner Schmiedl mit Patricia Löffler und Michael Zimmermann (v. l.), die das Horch 853 Sport-Cabriolet, Baujahr 1937, erneut in den Pavillon der einstigen Horch-Fabrik brachten. Bild: Gerd Betka
Hans-Werner Schmiedl mit Patricia Löffler und Michael Zimmermann (v. l.), die das Horch 853 Sport-Cabriolet, Baujahr 1937, erneut in den Pavillon der einstigen Horch-Fabrik brachten.
Hans-Werner Schmiedl mit Patricia Löffler und Michael Zimmermann (v. l.), die das Horch 853 Sport-Cabriolet, Baujahr 1937, erneut in den Pavillon der einstigen Horch-Fabrik brachten. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Chromblitzendes Sport-Cabriolet kehrt in einstige Horch-Fabrik im Vogtland zurück
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2017 zeigte der Reichenbacher Oldtimer-Freund Hans-Jürgen Löffler das Schmuckstück schon einmal an gleicher Stelle. Seine Kinder platzierten die Leihgabe jetzt erneut im Pavillon an der Awo-Zentrale.

Ein Fest für alle Oldtimer-Fans: Das Horch 853 Sport-Cabriolet, Baujahr 1937, aus der Sammlung von Hans-Jürgen Löffler ist zurück im Ausstellungspavillon der einstigen Horch-Fabrik in der Oberen Dunkelgasse in Reichenbach. Der 2024 verstorbene Reichenbacher Auto-Enthusiast hatte das gute Stück vor acht Jahren schon einmal hier am Hauptsitz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
27.08.2025
6 min.
An dieser Shell-Tankstelle in Reichenbach gibt’s kein Benzin - aber ein Ehepaar, das seinen Traum lebt
Hier legt der Meister noch Hand an. Frank Kirschbaum an der Zapfsäule seiner Shell-Tankstelle. Die hat sogar einen Google-Eintrag, was gelegentlich für Überraschungen sorgt.
Frank Kirschbaum ist in Reichenbach als Oldtimer-Fan und Papageien-Flüsterer bekannt. Jetzt hat er erstmalig die Tore zum Sommersitz der Familie geöffnet - Einblicke in eine „irre schöne“ Kulisse.
Gerd Möckel
19.06.2025
3 min.
Oldtimer-Schätze in der Horch-Fabrik sorgen für Dolce Vita-Feeling im Vogtland
Ein bisschen Dolce Vita an der Horch-Fabrik in Reichenbach - mit Fulda-Mobil und Kabinenroller.
Im Ausstellungs-Pavillon der Awo Reichenbach versprühen ab sofort zwei schnittige Sammlerstücke den Charme der 50er-Jahre - ein Fulda-Mobil und ein Messerschmitt-Kabinenroller.
Gerd Möckel
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
Mehr Artikel