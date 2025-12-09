Damit die Wände endlich trocken bleiben: Dorf im Vogtland kann Vereinsgebäude sanieren

Nach Jahren des baulichen Stillstandes steht dem Vereinsgebäude in Weißensand jetzt eine Sanierung bevor, die vor allem die Dämmung des Gebäudes zum Ziel hat. Was im Einzeln passieren soll.

Der Ortsverein Weißensand hat einen richtigen Glückstreffer gelandet und in Zeiten knapper Kassen im zweiten Anlauf eine Fördermittelzusage über 70.000 Euro erhalten. Dieses Geld plus 20 Prozent Eigenmittel, welche laut Auskunft von Bürgermeister Michael Heuck (BIL) die Stadt Lengenfeld beisteuert, soll in die Wärmedämmung und die... Der Ortsverein Weißensand hat einen richtigen Glückstreffer gelandet und in Zeiten knapper Kassen im zweiten Anlauf eine Fördermittelzusage über 70.000 Euro erhalten. Dieses Geld plus 20 Prozent Eigenmittel, welche laut Auskunft von Bürgermeister Michael Heuck (BIL) die Stadt Lengenfeld beisteuert, soll in die Wärmedämmung und die...