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Die Gänse im Reichenbach sind eine Institution. Künftig können sie in saubereren Teichen schwimmen.
Die Gänse im Reichenbach sind eine Institution. Künftig können sie in saubereren Teichen schwimmen. Foto: David Rötzschke
Den Überlauf des kleinen Teichs kann man leicht übersehen.
Den Überlauf des kleinen Teichs kann man leicht übersehen. Foto: David Rötzschke
Die Teiche im Stadtpark sind für Spaziergänge sehr beliebt.
Die Teiche im Stadtpark sind für Spaziergänge sehr beliebt. Bild: David Rötzschke
Die Gänse im Reichenbach sind eine Institution. Künftig können sie in saubereren Teichen schwimmen.
Die Gänse im Reichenbach sind eine Institution. Künftig können sie in saubereren Teichen schwimmen. Foto: David Rötzschke
Den Überlauf des kleinen Teichs kann man leicht übersehen.
Den Überlauf des kleinen Teichs kann man leicht übersehen. Foto: David Rötzschke
Die Teiche im Stadtpark sind für Spaziergänge sehr beliebt.
Die Teiche im Stadtpark sind für Spaziergänge sehr beliebt. Bild: David Rötzschke
Reichenbach
Damit es nicht mehr stinkt: Reichenbachs Teiche werden entschlammt
Redakteur
Von Gunter Niehus
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In den beiden Teichen im Reichenbacher Stadtpark hat sich in den vergangenen Jahrzehnten jede Menge Schlamm angesammelt. Wie man das Problem jetzt angehen will.

Zu dieser Jahreszeit riecht man es noch nicht. Doch in heißeren Monaten stinken die Teiche im Reichenbacher Stadtpark mächtig gewaltig. Ursache ist der Schlamm, der sich im Laufe vieler Jahrzehnte angesammelt hat. Der Schlamm wiederum wurde deshalb so mächtig, weil in all der Zeit jede Menge Laub ins Wasser geweht wurde. Doch mit Schlamm und...
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