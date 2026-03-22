Damit es nicht mehr stinkt: Reichenbachs Teiche werden entschlammt

In den beiden Teichen im Reichenbacher Stadtpark hat sich in den vergangenen Jahrzehnten jede Menge Schlamm angesammelt. Wie man das Problem jetzt angehen will.

Zu dieser Jahreszeit riecht man es noch nicht. Doch in heißeren Monaten stinken die Teiche im Reichenbacher Stadtpark mächtig gewaltig. Ursache ist der Schlamm, der sich im Laufe vieler Jahrzehnte angesammelt hat. Der Schlamm wiederum wurde deshalb so mächtig, weil in all der Zeit jede Menge Laub ins Wasser geweht wurde. Doch mit Schlamm und... Zu dieser Jahreszeit riecht man es noch nicht. Doch in heißeren Monaten stinken die Teiche im Reichenbacher Stadtpark mächtig gewaltig. Ursache ist der Schlamm, der sich im Laufe vieler Jahrzehnte angesammelt hat. Der Schlamm wiederum wurde deshalb so mächtig, weil in all der Zeit jede Menge Laub ins Wasser geweht wurde. Doch mit Schlamm und...